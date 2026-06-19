Koreja e Veriut dënon thirrjen e G7-tës për çarmatimin bërthamor

Faisal Mahmud, Riyaz Khaliq Khaliq
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Koreja e Veriut ka dënuar vendet e G7-tës për thirrjen e tyre për çarmatimin bërthamor të vendit ndërsa zyrtarja e lartë Kim Yo Jong e përshkroi këtë kërkesë si shkelje të sovranitetit dhe rendit kushtetues të vendit, transmeton Anadolu.
Kim, motra me ndikim e liderit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, sipas Agjencisë Qendrore Koreane të Lajmeve (KCNA), tha se statusi i Phenianit si shtet me armë bërthamore është “realitet i finalizuar në mënyrë të pakthyeshme” që nuk mund të ndryshohet në asnjë rrethanë.
Ajo tha se arsenali bërthamor i Koresë së Veriut është interes thelbësor kombëtar dhe shërben si mjet parandalues vetëmbrojtës ndaj asaj që e quajti kërcënime të vazhdueshme nga vendet armiqësore. Kim paralajmëroi se përpjekjet për të minuar statusin bërthamor të vendit do të përbënin “ftesë për katastrofë”.
Deklaratat erdhën një ditë pasi liderët e G7-tës, të cilët u takuan këtë javë në qytetin bregdetar Evian të Francës, riafirmuan angazhimin e tyre për “çarmatimin e plotë bërthamor” të Koresë së Veriut në përputhje me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Liderët e G7-tës shprehën shqetësim për programet bërthamore dhe të raketave balistike të Koresë së Veriut, riafirmuan mbështetjen për çarmatimin e plotë bërthamor të vendit dhe i bënë thirrje Phenianit të zgjidhë rastet e kahershme të rrëmbimeve.
Ata gjithashtu u zotuan për bashkëpunim për të luftuar krimin kibernetik dhe vjedhjet e kriptovalutave të lidhura me Korenë e Veriut. Kim i hodhi poshtë thirrjet për çarmatim bërthamor si “plotësisht të vjetruara”, duke këmbëngulur se presioni ndërkombëtar nuk do të ndryshojë politikën bërthamore të Koresë së Veriut.
Komentet e saj pasojnë një sërë deklaratash të fundit nga Pheniani, të cilat e kanë shpallur çarmatimin bërthamor si një çështje të mbyllur përgjithmonë dhe kanë riafirmuar planet për forcimin e kapaciteteve bërthamore të vendit.
Ndërkohë, sipas Yonhap News, presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung tha se presidenti amerikan Donald Trump shprehu “keqardhje për dështimin për të ndërmarrë veprimet e duhura” lidhur me çështjen bërthamore të Koresë së Veriut përpara se vendi të siguronte në mënyrë efektive armë bërthamore.
Lee u takua me Trumpin në margjinat e Samitit të G7 në Francë. "Çështja bërthamore e Koresë së Veriut nuk duhet të trajtohet në të njëjtën mënyrë si ajo e vendeve të tjera", i tha Lee Trumpit.
"Trumpi u pajtua me këtë pikë", tha Lee duke shtuar: "Ai (Trumpi) dukej se ishte i shqetësuar për shkak të mungesës së një zgjidhjeje të duhur".