Koreja e Jugut shqyrton përdorimin e emrit zyrtar të Koresë së Veriut

Saadet Gökce
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Koreja e Jugut po shqyrton nëse duhet të adoptojë emrin zyrtar shtetëror të Koresë së Veriut për përdorim të brendshëm, një lëvizje që ka nxitur debat mbi implikimet ligjore dhe politike, transmeton Anadolu
Dje, sipas agjencisë Yonhap, Ministria e Unifikimit tha se çështja nëse Koreja e Jugut duhet të përdorë emërtimin zyrtar të Koresë së Veriut kërkon debat të gjerë publik, mes kritikave se një përdorim i tillë mund të shkelë kushtetutën.
Debati erdhi pasi ministri i Unifikimit, Chung Dong-young, përdori emrin zyrtar të Koresë së Veriut në një forum akademik muajin e kaluar, hera e parë që ndodh një gjë e tillë.
Aktualisht, Koreja e Jugut i referohet Veriut si “Koreja e Veriut” dhe jo me emrin e saj zyrtar, Republika Popullore Demokratike e Koresë ose “Joson” në gjuhën koreane, pasi Seuli nuk i njeh marrëdhëniet me Veriun si marrëdhënie shtet me shtet sipas kushtetutës.
“Do të përcaktohet përmes një debati publik në kanale të ndryshme”, tha një zyrtar i ministrisë për gazetarët në kushte anonimiteti.
Përdorimi i emrit zyrtar të Koresë së Veriut mbetet i diskutueshëm, me kritikët që argumentojnë se kjo nënkupton pranimin e politikës së dy shteteve të Phenianit.
Nga ana tjetër, Koreja e Veriut përdor emrin zyrtar të Koresë së Jugut, përkatësisht Republika e Koresë.
Një debat u zhvillua sot në një konferencë me titull “Emërtimi për bashkëjetesë paqësore: Bukhan apo Joson”, e organizuar nga Shoqata Koreane e Shkencave Politike dhe e mbështetur nga Ministria e Unifikimit.
Shumica e panelistëve argumentuan se përdorimi i emrit zyrtar të Koresë së Veriut nuk do të shkelte kushtetutën e Koresë së Jugut, ndërsa të tjerë nuk ranë dakord, duke shprehur shqetësimin se kjo mund të nënkuptojë heqjen dorë nga unifikimi.