Koreja e Jugut dhe SHBA-ja nisin bisedimet për nëndetëset bërthamore dhe investimet

Faisal Mahmud
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Koreja e Jugut dhe SHBA-ja hapën sot bisedime zyrtare në Seul për të çuar përpara marrëveshjet kyçe të sigurisë dhe ekonomisë të arritura gjatë samitit të vitit të kaluar midis presidentit Lee Jae Myung dhe homologut të tij amerikan Donald Trump, transmeton Anadolu.
Diskutimet shënojnë negociatat e para në nivel pune që synojnë zbatimin e angazhimeve të përfshira në një fletë të përbashkët faktesh të miratuar nga dy aleatët.
Ndër pikat më të shikuara nga afër të rendit të ditës janë shtytja e Koresë së Jugut për të zhvilluar nëndetëse me energji bërthamore, pasurimi i sigurt i uraniumit dhe aftësitë e ripërpunimit të karburantit të shpenzuar për qëllime paqësore dhe zgjerimi i bashkëpunimit dypalësh në ndërtimin e anijeve.
Bisedimet mbulojnë gjithashtu premtimin e Seulit për të investuar 350 miliardë dollarë në SHBA, një marrëveshje e lidhur me uljen e tarifave të SHBA-së për mallrat koreane. Negociatat po drejtohen nga zyrtarë të lartë nga të dy qeveritë dhe pritet të krijojnë një kornizë dhe afat kohor për marrëveshjet e ardhshme.
Analistët i shohin bisedimet si provë të rëndësishme të aftësisë së aleatëve për të përkthyer angazhimet e samitit në rezultate të prekshme pas muajsh vonesash.
Përpara takimit, zëvendëssekretarja amerikane e Shtetit për Çështjet Politike, Allison Hooker shkroi në X se Washingtoni mezi pret "thellimin dhe modernizimin e mëtejshëm të bashkëpunimit" me Korenë e Jugut dhe pret "përparim të vazhdueshëm në marrëdhëniet dypalëshe në vitet që vijnë".