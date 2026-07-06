Kompleksi Presidencial gati për të pritur Samitin e 36-të të NATO-s në Ankara

Zafer Fatih Beyaz
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Kanë përfunduar përgatitjet përfundimtare në Kompleksin Presidencial në Ankara, ku Turqia do të presë Samitin e 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, duke filluar nga e marta, raporton Anadolu.
Samiti dyditor do të mbledhë udhëheqësit e 32 shteteve anëtare të NATO-s, së bashku me mijëra diplomatë, gazetarë dhe të ftuar.
Kanë përfunduar përgatitjet e sigurisë, logjistikës, komunikimit dhe ato teknike për takimin, ku udhëheqësit pritet të diskutojnë forcimin e kapaciteteve parandaluese dhe mbrojtëse të NATO-s, sigurinë euroatlantike, shpenzimet për mbrojtjen, objektivat strategjike të ardhshme të aleancës si dhe çështjet e sigurisë rajonale dhe globale.
Aeroportet Esenboga, Ankara dhe Murted do të shërbejnë për pjesëmarrësit gjatë samitit.
Në të gjithë kryeqytetin janë vendosur masa të gjera sigurie, ku policia, xhandarmëria dhe njësitë e tjera të sigurisë punojnë në koordinim rreth Kompleksit Presidencial. Masa shtesë do të zbatohen gjithashtu në hapësirën ajrore, në rrugë dhe në pikat kritike.
Gjithsej 56.927 pjesëtarë të personelit, përfshirë 48.841 policë, 7.447 pjesëtarë të xhandarmërisë dhe 639 punonjës të sigurisë kibernetike, do të jenë në detyrë për sigurinë e samitit.
Në kompleks, sallat për seancat e udhëheqësve, hapësirat për bisedime dypalëshe dhe seksionet për konferenca të përbashkëta për media janë përgatitur me infrastrukturë të avancuar komunikimi.
Qendra Ndërkombëtare e Medias, e ngritur në Bibliotekën Kombëtare Presidenciale, ka nisur gjithashtu punën, duke ofruar mbështetje teknike për gazetarët vendas dhe të huaj. Për samitin është formuar në Ankara një ekip mediatik prej 850 anëtarësh.
Mijëra pjesëtarë të personelit do të angazhohen gjithashtu në shërbimet e protokollit, sigurisë, shëndetësisë, transportit, logjistikës, përkthimit dhe mbështetjes teknike gjatë gjithë zhvillimit të aktivitetit. Gjatë samitit janë planifikuar gjithashtu takime dypalëshe mes udhëheqësve dhe disa aktivitete shoqëruese.
Samiti i organizuar nga Turqia pritet të ofrojë platformë për vlerësimin e sfidave të sigurisë me të cilat përballet aleanca dhe për të hedhur bazat e vendimeve që synojnë forcimin e bashkëpunimit mes aleatëve.