Kompania e Omanit mohon raportimet se ngarkimi i naftës në portin Mina al-Fahal është pezulluar

Lina Altawell
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Kompania kryesore e eksplorimit dhe prodhimit në Oman deklaroi se operacionet në portin Mina al-Fahal po "vazhdojnë normalisht", raportoi sot Agjencia e Lajmeve të Omanit (ONA), transmeton Anadolu.
Kompania "Petroleum Development Oman" mohoi raportimet se ngarkimi i naftës bruto në port është pezulluar pas një sulmi të supozuar me dron, sipas agjencisë së lajmeve.
Ky mohim erdhi pasi disa media raportuan më herët gjatë ditës se Omani kishte pezulluar ngarkimin e naftës bruto në Mina al-Fahal pas një shpërthimi pranë vendeve të ankorimit.
Zyrtarët e Omanit nuk kanë konfirmuar ende nëse ka ndodhur ndonjë sulm dhe as nuk kanë identifikuar ndonjë burim të mundshëm të tij.