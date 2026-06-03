Komiteti irakian nis punën për vendosjen e të gjitha armëve nën kontrollin e shtetit, thotë zëdhënësi

Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Zëdhënësi ushtarak i Irakut, Sabah al-Nu’man, ka bërë të ditur se një komitet irakian ka nisur punën për vendosjen e të gjitha armëve nën kontrollin ekskluziv të shtetit, transmeton Anadolu.
“Komiteti i formuar me urdhër të Komandantit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura (kryeministrit Ali Al-Zaidi) ka filluar punën për vendosjen e armëve nën kontrollin e shtetit”, tha al-Nu’man për Al-Iraqiya News.
Sipas tij, komiteti “do të përcaktojë mekanizmat për integrimin e formacioneve përkatëse dhe për transferimin e armëve, pajisjeve dhe kampeve ushtarake te autoritetet irakiane të sigurisë”.
“Ndarja e formacioneve nga Forcat e Mobilizimit Popullor (PMF) përfshin ristrukturimin e këtyre formacioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të anëtarëve të tyre”, shtoi ai.
Forcat e Mobilizimit Popullor janë një strukturë zyrtare e sigurisë në Irak, e krijuar në vitin 2014 pas një dekreti fetar të lëshuar nga kryekleriku Ali al-Sistani për t’u përballur me grupin terrorist DEASH. Këto forca u integruan më vonë në Forcat e Armatosura të Irakut me një vendim qeveritar në vitin 2016.