Komiteti i administrimit të Gazës thotë se është gati të qeverisë enklavën pas përparimit në armëpushim

Rania R.a. Abushamala
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG) mirëpriti përparimin e njoftuar në udhërrëfyesin për fazën e dytë të armëpushimit në Gazë, duke thënë se është plotësisht i përgatitur për të marrë përgjegjësinë për administrimin e enklavës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social të kompanisë amerikane X, komiteti e përshkroi zhvillimin si "një pikë kthese të rëndësishme" për banorët e Gazës pas viteve të konfliktit, shkatërrimit dhe pasigurisë, duke thënë se prioriteti është shndërrimi i përparimit në masa praktike që përmirësojnë jetën e përditshme.
NCAG tha se ka përfunduar "përgatitje të gjera institucionale dhe operacionale" gjatë muajve të fundit për të marrë administrimin e Gazës, për të rikthyer shërbimet thelbësore publike, për të forcuar sundimin e ligjit, për të lehtësuar shpërndarjen e ndihmave humanitare dhe për të udhëhequr rimëkëmbjen dhe rindërtimin.
Ai tha se rindërtimi i Gazës është "i jashtëzakonshëm" dhe kërkon "angazhim të vazhdueshëm ndërkombëtar, burime të konsiderueshme financiare dhe bashkëpunim të ngushtë mes të gjithë partnerëve".
Komiteti tha se objektivi i tij shkon përtej rindërtimit, duke synuar ndërtimin e "një Gaze që është e sigurt, e qëndrueshme dhe e begatë", e qeverisur nga institucione legjitime palestineze, e bazuar në sundimin e ligjit dhe e përkushtuar ndaj respektimit të së drejtës së popullit palestinez për vetëvendosje dhe shtetësi.
"Populli i Gazës ka pritur mjaftueshëm", tha ai, duke shtuar se është i gatshëm të punojë me të gjithë partnerët për të çuar përpara rimëkëmbjen, rindërtimin dhe një të ardhme më të mirë për Rripin e Gazës.
Më herët të premten, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ishte arritur një marrëveshje për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gazë, ndërsa forcat izraelite do të tërhiqen në faza gjatë avancimit të procesit.
Trump gjithashtu falënderoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për ndihmën në ndërmjetësimin e asaj që e cilësoi si një "përparim historik", duke thënë se marrëveshja do të zbatohet gradualisht, me një Forcë Ndërkombëtare Stabilizuese që do të punojë së bashku me një forcë të re policore palestineze për të marrë përgjegjësinë për sigurinë në Gazë.