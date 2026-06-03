Kombëtarja e Iranit në futboll merr vizat meksikane para Kupës së Botës

Şahin Demir
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Lojtarët e kombëtares iraniane të futbollit kanë marrë vizat meksikane përpara Kupës së Botës FIFA 2026, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi shtetëror IRIB, ambasadori i Iranit në Turqi, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, tha se vizat u lëshuan pas konsultimeve me Ambasadën e Meksikës në Ankara.
“Vizat për lojtarët e kombëtares iraniane u lëshuan brenda 48 orëve, pa qenë e nevojshme që lojtarët të paraqiteshin personalisht dhe pa kërkesë për marrjen e shenjave të gishtërinjve në Ambasadën e Meksikës”, tha Habibollahzadeh.
Ky zhvillim vjen një ditë pasi një zyrtar i lartë i futbollit iranian deklaroi se federata pret që vizat të lëshoheshin deri të martën në mbrëmje ose të mërkurën në mëngjes.
“Presim që vizat për lojtarët e kombëtares iraniane të lëshohen sonte ose nesër në mëngjes”, tha për mediat shtetërore Amir Mehdi Alavi, zëdhënës i Federatës së Futbollit të Iranit.
Sipas tij, delegacioni i kombëtares iraniane pritet të niset më 6 qershor drejt qytetit meksikan Tijuana.
Çështja e vizave ishte shfaqur si një nga shqetësimet kryesore të Iranit para Kupës së Botës FIFA 2026, e cila do të organizohet bashkërisht nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika nga 11 qershori deri më 19 korrik.
Irani së fundmi e zhvendosi kampin përgatitor para Botërorit nga Shtetet e Bashkuara në Meksikë, ku ekipi pritet të qëndrojë përpara se të udhëtojë drejt ndeshjeve të turneut.
Kombëtarja iraniane po zhvillon një kamp stërvitor në qytetin turistik turk Antalya që nga 19 maji, si pjesë e përgatitjeve për Kupën e Botës.