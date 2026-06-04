Kina thirrje SHBA-së të ndalojë "nxitjen e konfrontimit ideologjik"

Saadet Gökce
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Kina i bëri thirrje SHBA-së që të “ndalojë nxitjen e konfrontimit ideologjik” dhe “ndërhyrjen në punët e brendshme të Kinës”, pas deklaratës së Washingtonit me rastin e përvjetorit të ngjarjeve të Sheshit Tiananmen, transmeton Anadolu.
“I bëjmë thirrje palës amerikane që të zbatojë zotimin për respektimin e Kinës dhe popullit kinez, të ndalojë nxitjen e konfrontimit ideologjik dhe të ndalojë ndërhyrjen në punët e brendshme të Kinës nën pretekstin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut”, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning, në një konferencë të rregullt për shtyp.
Deklaratat e saj erdhën pasi Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, të mërkurën publikoi një deklaratë me rastin e 37-vjetorit të ngjarjeve në Sheshin Tiananmen.
“Asnjë nivel censurimi nuk mund ta fshijë të kaluarën. Ata që sakrifikuan për të mbrojtur të drejtat e tyre të patjetërsueshme për liri të shprehjes dhe tubim paqësor një ditë do të marrin drejtësinë që u takon”, tha Rubio.
Mao tha se qeveria kineze ka arritur prej kohësh një “përfundim të qartë” për “trazirat politike” që ndodhën në fund të viteve 80.
Ajo i cilësoi deklaratat e SHBA-së si “të gabuara”, duke i quajtur “shtrembërim të fakteve historike, diskreditim të sistemit politik dhe rrugës së zhvillimit të Kinës, si dhe ndërhyrje në punët e brendshme të saj”, duke shprehur “dënim të fortë dhe kundërshtim të prerë” të Pekinit.
“Asnjë vend apo forcë në botë nuk mund ta ndalë popullin kinez të ecë përpara”, shtoi ajo.
Protestat e vitit 1989 nisën më 15 prill dhe u shtypën me forcë më 4 qershor, kur qeveria kineze dislokoi ushtrinë për të rimarrë kontrollin e Sheshit Tiananmen.
Rreth 300 persona u vranë dhe 7.000 u plagosën, përfshirë edhe ushtarë.
Marrëdhëniet mes dy vendeve u përkeqësuan ndjeshëm pas këtyre ngjarjeve.