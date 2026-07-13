Kina përsërit thirrjen për kalim të lirë dhe të sigurt në Ngushticën e Hormuzit

Riyaz Khaliq Khaliq
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Kina përsëriti sot thirrjen e saj për kalim "të lirë" dhe "të sigurt" përmes Ngushticës së Hormuzit mes sulmeve të ripërtërira ushtarake midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
"Ngushtica e Hormuzit është një ngushticë për lundrim ndërkombëtar. Rivendosja e kalimit të lirë dhe të sigurt në ngushticë në një datë të hershme i shërben interesave të të gjitha palëve", u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Lin Jian.
Lin tha se kalimi nëpër ngushticë duhet të "trajtohet siç duhet". Deklarata e Pekinit erdhi pasi SHBA-ja dhe Irani të hënën pretenduan sulme të ripërtërira hakmarrëse.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha se kishte shënjestruar objektet ushtarake amerikane në Bahrein dhe sistemet e radarëve në Omanin fqinj, sipas transmetuesit shtetëror të Iranit IRIB.
Më parë, ushtria amerikane tha se "përfundoi një valë të re sulmesh ofensive" kundër Iranit, duke synuar dhjetëra zona ushtarake në një përpjekje për të degraduar aftësinë e Iranit për të vazhduar sulmin ndaj transportit ndërkombëtar detar përmes Ngushticës së Hormuzit.
Pretendimet e fundit erdhën mes shkëmbimeve ushtarake në rritje midis Iranit dhe SHBA-së pas sulmeve ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Muajin e kaluar, Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi nën ndërmjetësimin pakistanez që synonte t'i jepte fund konfliktit të tyre ushtarak dhe të arrinte marrëveshje paqeje të qëndrueshme. Nën dritën e përshkallëzimit të fundit, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se memorandumi i mirëkuptimit me Iranin kishte "përfunduar".