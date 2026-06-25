Kina përsërit thirrjen ndaj SHBA-së për heqjen e sanksioneve dhe përfundimin e bllokadës ndaj Kubës

Islam Uddin
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Kina ka përsëritur thirrjen e saj ndaj SHBA-së për t’i dhënë fund sanksioneve dhe embargos shumëvjeçare ndaj Kubës, pas vendimit të Washingtonit për të vendosur masa të reja ndaj individëve dhe subjekteve të akuzuara për gjenerimin e të ardhurave për qeverinë kubane, transmeton Anadolu.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje lidhur me sanksionet më të fundit amerikane, Global Times raporton se zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Guo Jiakun, tha se Pekini kundërshton ato që i përshkroi si sanksione të njëanshme që nuk kanë bazë në të drejtën ndërkombëtare.
“Ne i bëjmë thirrje SHBA-së që të ndalojë menjëherë bllokadën dhe të gjitha format e shtrëngimit dhe presionit ndaj Kubës, të cilat shkelin të drejtën e popullit kuban për mbijetesë dhe zhvillim”, u tha Guo gazetarëve në Pekin.
Komentet erdhën pasi Departamenti i Shtetit i SHBA-së njoftoi sanksione ndaj pesë subjekteve dhe një individi të lidhur me Kubën.
Ministri kuban i Punëve të Jashtme, Bruno Rodriguez Parrilla, kritikoi këtë veprim në rrjetet sociale, duke e akuzuar Washingtonin se po intensifikon presionin ekonomik ndaj Kubës pavarësisht qëndrueshmërisë së saj përballë asaj që ai e quajti ndëshkim kolektiv.
Guo tha se Kina mbështet fuqishëm përpjekjet e Kubës për të ndjekur një rrugë zhvillimi të përshtatur me kushtet e saj kombëtare dhe se mbështet vendin në mbrojtjen e sovranitetit dhe sigurisë së tij kundër ndërhyrjeve të jashtme.