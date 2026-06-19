Mücahithan Avcıoğlu
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Kina do të vendosë një tarifë shtesë prej 55 për qind ndaj importeve të mishit të viçit nga Australia duke filluar nga 20 qershori, pasi dërgesat nga ky vend arritën kuotën vjetore të përcaktuar sipas masave mbrojtëse të Pekinit, transmeton Anadolu.
Byroja e Hetimeve të Masave Tregtare e Ministrisë së Tregtisë tha se importet e mishit të viçit australian të mbuluara nga mekanizmi mbrojtës arritën 100 për qind të kuotës së caktuar për vendin më 18 qershor.
Sipas këtyre masave, importet e mishit të viçit që tejkalojnë kuotën e përcaktuar i nënshtrohen një tarife shtesë prej 55 për qind mbi detyrimet ekzistuese, duke filluar nga dita e tretë pas arritjes së pragut të kuotës.
Si rezultat, tha ministria, importet e mishit të viçit nga Australia do t’i nënshtrohen tarifës shtesë nga 20 qershori.
Kina vendosi masa mbrojtëse për mishin e viçit të importuar për periudhën nga 1 janari 2026 deri më 31 dhjetor 2028, pas një hetimi të nisur në dhjetor të vitit 2024.
Këto masa zbatohen përmes kuotave tarifore specifike për vende të ndryshme eksportuese të mishit të viçit, përfshirë Brazilin, Argjentinën, Uruguain, Zelandën e Re, Australinë dhe SHBA-në. Importet që tejkalojnë kuotat e caktuara i nënshtrohen tarifës shtesë prej 55 për qind.
Sipas ministrisë, kuota totale për vendet e mbuluara nga mekanizmi mbrojtës për vitin 2026 është rreth 2,69 milionë tonë metrikë, ndërsa pjesa e Australisë është përcaktuar në rreth 205.000 tonë.
Më 2 qershor, ministria kineze njoftoi se importet australiane të mishit të viçit kishin arritur tashmë në 90 për qind të kuotës vjetore dhe po i afroheshin pragut që do të aktivizonte detyrimet shtesë.
Kjo lëvizje vjen derisa sektori vendas i bagëtive dhe mishit të viçit në Kinë vazhdon të përballet me presionin e importeve në rritje, të cilat kanë ushtruar presion mbi çmimet vendase që nga viti 2023.