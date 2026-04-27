Kina kundërshton sanksionet e SHBA-së, zotohet të mbrojë interesat e kompanive të saj

Riyaz Khaliq Khaliq
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Kina sot kritikoi sanksionet amerikane që synojnë kompanitë kineze, duke i quajtur ato "të paligjshme" dhe duke u zotuar të mbrojë interesat e kompanive të saj, transmeton Anadolu.
"Kina gjithmonë kundërshton sanksionet e njëanshme që nuk kanë bazë në të drejtën ndërkombëtare", u tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian gazetarëve në Pekin.
Thesari i SHBA-së të premten njoftoi sanksione të reja lidhur me Iranin dhe lëshoi licencë të përgjithshme që lejon ndërprerjen e transaksioneve që përfshijnë Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co.
Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tommy Pigott tha se masat janë pjesë e përpjekjeve më të gjera për të frenuar atë që Washingtoni e përshkruan si tregtinë e paligjshme të naftës së Iranit.
Vërejtjet e tij erdhën pasi Thesari vendosi sanksione ndaj një rafinerie të madhe të pavarur kineze, shpesh të referuara si rafineri "çajniku", të cilat operojnë kryesisht në provincën lindore të Shandongut dhe gati 40 subjekteve të tjera.
"Kina i kërkon SHBA-së të braktisë praktikën e gabuar të sanksioneve abuzive dhe juridiksionit të gjatë", tha Lin. Ai shtoi se Kina do të mbrojë me vendosmëri të drejtat dhe interesat ligjore të kompanive kineze.