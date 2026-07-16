Kina kundërshton çdo veprim ushtarak të SHBA-së kundër Kubës

Riyaz Khaliq Khaliq
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Kina shprehu sot kundërshtim të fortë ndaj çdo veprimi të mundshëm ushtarak të SHBA-së kundër Kubës pas raportimeve se Pentagoni po shqyrton planet e emergjencës për operacione të mundshme kundër ishullit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian po i përgjigjej një raporti të CBS News se planifikuesit e Pentagonit po shqyrtojnë një sërë opsionesh ushtarake, përfshirë një sulm ajror të udhëhequr nga ushtria që përfshin mijëra trupa amerikane.
"Ne kemi vënë re raporte përkatëse. Përdorimi ose kërcënimi i forcës në marrëdhëniet ndërkombëtare shkel seriozisht Kartën e OKB-së dhe rrezikon paqen dhe sigurinë globale dhe rajonale", u tha Lin gazetarëve në Pekin.
"Kina e kundërshton me vendosmëri atë", tha ai.
Zyrtarët amerikanë të paidentifikuar të cituar nga CBS News theksuan se planifikimi nuk do të thotë se presidenti Donald Trump ose Pentagoni kanë vendosur të nisin një operacion.
Duke iu referuar votimit 136-9 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në favor të debatit për sanksionet e SHBA-së ndaj Kubës, Lin tha: "SHBA-ja duhet të ndalojë menjëherë kërcënimet e saj ushtarake dhe çdo formë bllokade kundër Kubës".
"Kina do të vazhdojë mbështetjen e saj të fortë për Kubën në mbrojtjen e sovranitetit të saj kombëtar dhe në kundërshtimin e ndërhyrjeve të jashtme", shtoi ai.
Lin tha se votimi i Asamblesë së Përgjithshme pasqyroi "mbështetje të gjerë ndërkombëtare" për Kubën dhe një "thirrje të drejtë për t'i dhënë fund bllokadës".