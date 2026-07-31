Kina kryen patrullime në ujërat në lindje të Tajvanit

Saadet Gökce
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Kina kreu një "patrullë rutinë të zbatimit të ligjit" në ujërat në lindje të Tajvanit të premten, tha Roja Bregdetare e Kinës, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i CCG-së, Jiang Lue, tha se formacioni i anijes Xiuhan kishte vazhduar të forcojë "menaxhimin e ujërave përkatëse që nga korriku, duke siguruar lundrim normal dhe rend operacional dhe duke mbrojtur të drejtat dhe interesat legjitime, si dhe jetën dhe pronën e popullit kinez, përfshirë bashkatdhetarët e Tajvanit", sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua.
CCG do të vazhdojë të "forcojë patrullat e zbatimit të ligjit në ujërat nën juridiksionin e Kinës dhe të mbrojë me vendosmëri sovranitetin territorial kombëtar dhe të drejtat dhe interesat detare", tha Jiang.
Administrata e Rojës Bregdetare të Tajvanit dërgoi anijen patrulluese Taipei për të gjurmuar dy anije të rojes bregdetare kineze, njoftoi Taiwan News të premten.
Xiuhan u pa 280 kilometra në lindje të ishullit Lanyu, ndërsa Chongming ndodhej 80 kilometra në verilindje të ishullit.
Tajvani e dënoi patrullën si "zbatim të rremë të ligjit, zgjerim real të pushtetit".
Kina e konsideron Tajvanin provincën e saj "të shkëputur", ndërsa Taipei ruan pavarësinë e saj.