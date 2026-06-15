Kina kërkon rihapje të shpejtë të Ngushticës së Hormuzit pas marrëveshjes SHBA-Iran

Riyaz Khaliq Khaliq
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Kina bëri thirrje sot që Ngushtica e Hormuzit të rihapet sa më shpejt të jetë e mundur, pasi SHBA-ja dhe Irani arritën një marrëveshje fillestare paqeje, raporton Anadolu.
"Ngushtica e Hormuzit është një ngushticë e rëndësishme për kalimin ndërkombëtar", u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Lin Jian.
"Shpresojmë që ngushtica të rifillojë hapjen sa më shpejt të jetë e mundur", tha ai. Lin përshëndeti marrëveshjen e arritur midis Washingtonit dhe Teheranit dhe vlerësoi rolin e Pakistanit në ndërmjetësimin e negociatave.
"Kina mirëpret arritjen e marrëveshjes mes SHBA-së dhe Iranin mbi tekstin e një memorandumi fillestar mirëkuptimi dhe përgëzon përpjekjet e Pakistanit për ndërmjetësim", tha ai në përgjigje të një pyetjeje nga një korrespondent i Anadolu-t.
"Shpresojmë që dokumentet të nënshkruhen sipas planit dhe të gjitha palët përkatëse do të qëndrojnë të përkushtuara ndaj zgjidhjeve paqësore", shtoi ai.
Komentet erdhën pasi kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif njoftoi sot në mëngjes se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur marrëveshje paqeje dhe se një ceremoni nënshkrimi do të zhvillohet të premten në Zvicër.
Si Washingtoni ashtu edhe Teherani më vonë e konfirmuan njoftimin.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se marrëveshja ishte finalizuar dhe njoftoi planet për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për të hequr bllokadën detare amerikane.
Pakistani ka ndërmjetësuar midis dy palëve që nga sigurimi i një armëpushimi më 8 prill, disa javë pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt.