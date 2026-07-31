Kina i kërkon SHBA-së të ndalojë kërcënimet ndaj Kubës dhe të heqë bllokadën

Saadet Gökce
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Kina i bëri thirrje sot SHBA-së që të ndalojë menjëherë kërcënimet për përdorimin e forcës kundër Kubës dhe t’u japë fund sanksioneve të njëanshme dhe bllokadës, transmeton Anadolu.
"Pekini do të vazhdojë ta mbështesë me vendosmëri Kubën në mbrojtjen e sovranitetit të saj kombëtar dhe në kundërshtimin e ndërhyrjeve të jashtme", tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Mao Ning, gjatë një konference të rregullt për media, kur u pyet për raportimet se Washingtoni po planifikon operacione ushtarake kundër Kubës.
Mao tha se Kina do të punojë me të gjitha palët për të mbrojtur “drejtësinë dhe barazinë ndërkombëtare”.
Marrëdhëniet mes Kubës dhe SHBA-së kanë hyrë në një fazë përballjeje nën administratën e presidentit amerikan Donald Trump, e cila e ka bërë ndryshimin e regjimit objektiv të deklaruar.
Washingtoni ka përdorur një bllokadë të naftës dhe sanksione të gjera për të ushtruar presion mbi Havanën, duke shkaktuar muaj të tërë ndërprerjesh të energjisë elektrike dhe një rrjet energjetik të paqëndrueshëm.