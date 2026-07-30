Kina i kërkon SHBA-së të heqë ndalimin për humanoidët e huaj, paralajmëron kundërmasa

Amir Latif Arain
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Kina i kërkoi SHBA-së të anulojë ndalimin e saj për pajisjet robotike të avancuara të prodhuara nga jashtë nga tregu amerikan, duke kërcënuar me hakmarrje, transmeton Anadolu.
Komisioni Federal i Komunikimeve i SHBA-së shtoi të martën "pajisje robotike të avancuara" si robotët humanoidë dhe katërkëmbëshët si dhe invertorët e fuqisë në "listën e mbuluar" të pajisjeve që konsiderohen shumë të rrezikshme për t'u autorizuar për shitje në SHBA. Shumë prej tyre prodhohen në Kinë.
"Nëse SHBA-ja këmbëngul në rrugën e vet, Kina do të marrë me vendosmëri kundërmasa për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e saj legjitime", citoi "Global Times" të thoshte në një deklaratë një zëdhënës i Ministrisë së Tregtisë.
Masat përkatëse janë në thelb "trajtim dhe shtypje diskriminuese", duke synuar ndërmarrjet dhe produktet kineze, shtoi zëdhënësi.
Këto veprime, tha zëdhënësi, dëmtojnë seriozisht interesat legjitime tregtare të Kinës, minojnë situatën e qëndrueshme të marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare Kinë-SHBA dhe prishin stabilitetin e zinxhirëve industrialë dhe të furnizimit global.
"Pala amerikane po përgjithëson konceptin e sigurisë kombëtare, duke shpërfillur thirrjet e forta nga industritë si në Kinë ashtu edhe në SHBA dhe duke përdorur fuqinë administrative për të ndërhyrë artificialisht në transaksionet normale tregtare dhe tregtinë midis ndërmarrjeve", thuhet në deklaratë.