Kina i kërkon SHBA-së dhe Iranit të “mbështesin frymën” e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit

Riyaz Khaliq Khaliq
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Kina i kërkoi të enjten Washingtonit dhe Teheranit të “mbështesin frymën” e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit të nënshkruar nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, transmeton Anadolu.
Nënshkrimi i marrëveshjes së fazës së parë midis SHBA-së dhe Iranit ka një “rëndësi pozitive për lehtësimin e tensioneve dhe konsolidimin e momentit për armëpushim”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lin Jian.
Sipas Pakistanit, i cili ndërmjetësoi midis dy palëve ndërluftuese që nga 8 prilli, javë pasi SHBA-të dhe Izraeli filluan luftën kundër Iranit, Memorandumi i Mirëkuptimit i Islamabadit ka hyrë në fuqi me “efekt të menjëhershëm” pasi Trump dhe Pezeshkian e nënshkruan atë elektronikisht gjatë natës ndërmjet të mërkurës dhe të enjtes.
“Kina e mirëpret atë”, tha Lin, duke u bërë thirrje të dy palëve të “mbështesin frymën e kontratës dhe të përmbushin me zell angazhimin e tyre”.
“Forca nuk është zgjidhje”, tha Lin, duke shtuar se “Negocimi në kushte të barabarta është zgjedhja e duhur”.
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, i cili njoftoi nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, tha se Irani do të "rihapë menjëherë Ngushticën e Hormuzit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta heqin menjëherë bllokadën detare".
"Shpresohet që SHBA-ja dhe Irani do t'i qasen fazës së dytë të negociatave me një qëndrim racional dhe praktik, duke punuar në të njëjtin drejtim dhe duke ecur përpara për rezultatet", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze.