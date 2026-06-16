Kina hedh poshtë pretendimin e BE-së për stërvitjen e trupave ruse nga ushtria kineze

Islam Uddin
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Kina hodhi poshtë të martën një pretendim të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, se personeli ushtarak kinez ka trajnuar trupat ruse të përfshira në luftën në Ukrainë, sipas mediave shtetërore, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim të 27 ministrave të jashtëm të bllokut në Luksemburg, Kallas tha se BE-ja ka verifikuar raportet e trajnimit të supozuar dhe po vlerëson me kujdes implikimet e tyre.
Ministria e Jashtme e Kinës mohoi akuzat.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian, tha se pretendimi "nuk kishte bazë faktike" dhe e përshkroi atë si "shpifje dhe shpifje", sipas Global Times me bazë në Pekin.
Kallas tha gjithashtu se ministrat e jashtëm të BE-së ranë dakord gjatë takimit për të vendosur sanksione ndaj disa njësive kineze.