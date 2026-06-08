Kina e shqetësuar për rritjen e tensioneve në Lindjen e Mesme, kërkon angazhim për armëpushim

Saadet Gökce
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Kina shprehu sot shqetësimin e saj "të thellë" për tensionet e rritura në Lindjen e Mesme, duke u kërkuar palëve të angazhohen për armëpushimin aktual, transmeton Anadolu.
"Pekini është thellësisht i shqetësuar për situatën aktuale. Një luftë tjetër nuk i shërben interesave të asnjë partie", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Lin Jian në një konferencë për mediat në Pekin.
"Shpresojmë që palët përkatëse të respektojnë angazhimin e tyre për armëpushim, të mbajnë momentin e negociatave dhe të qëndrojnë të përkushtuara për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes kanaleve diplomatike dhe politike, të krijojnë kushtet e nevojshme për rivendosjen e paqes dhe stabilitetit rajonal në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Gjirit", tha Jian.
Vërejtjet e tij vijnë pasi Irani lëshoi disa breshëri raketash drejt veriut të Izraelit të dielën vonë pas një sulmi ajror izraelit në periferitë jugore të Bejrutit, për të cilin Tel Aviv pretendoi se shënjestroi një qendër komandimi dhe planifikimi të Hezbollahut.
Ambasada e Indisë në Teheran u bëri thirrje të gjithë shtetasve indianë të shmangin udhëtimet në Iran dhe këshilloi ata që tashmë ndodhen në vend të largohen, sipas një këshillimi.
Ambasada e Kinës në Izrael u bëri thirrje gjithashtu qytetarëve kinezë të qëndrojnë vigjilentë, të ndjekin udhëzimet zyrtare, të shmangin vendet e ndjeshme, të kufizojnë udhëtimet e panevojshme dhe të kërkojnë strehim menjëherë kur lëshohen sirenat e sulmit ajror ose alarmet.
Sulmi izraelit vrau dy persona dhe plagosi 11 të tjerë në një numër paraprak. Sulmi iranian shënoi bombardimin e parë të tillë që nga një armëpushim i brishtë në fillim të prillit.
Një armëpushim i përkohshëm i ndërmjetësuar nga Pakistani u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.