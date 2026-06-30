Kina e sheh BE-në si partner, Brukseli kërkon ndryshim të "status quo"-së

Saadet Gökce
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Pekini tha sot se Kina dhe Evropa janë "partnerë, jo rivalë", pasi komisioneri i Tregtisë së Bashkimit Evropian, Marosh Shefçoviç tha se ruajtja e "status quo"-së nuk ishte opsion midis dy palëve, pasi çekuilibri tregtar bëhet gjithnjë e më i paqëndrueshëm, transmeton Anadolu.
"Shkaku rrënjësor i problemeve me të cilat përballet BE nuk qëndron tek Kina", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun në një konferencë për media në Pekin.
Ai thekson se çelësi për adresimin e çështjeve dypalëshe ekonomike dhe tregtare qëndron në thellimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit Kinë-BE dhe në ndjekjen e zhvillimit të përbashkët.
"Kina është e gatshme të përmirësojë komunikimin dhe koordinimin me BE-në, të ruajë barazinë dhe respektin, të trajtojë dallimet tregtare në mënyrë konstruktive dhe të ruajë stabilitetin në zinxhirët globalë industrialë dhe të furnizimit", tha ai.
"Hendeku po zgjerohet. Eksportet e Kinës në BE vazhdojnë të rriten ndërsa pjesa jonë e tregut në Kinë vazhdon të tkurret", tha Shefçoviç.
Deficiti tregtar i mallrave i BE-së me Kinën ishte rreth 360 miliardë euro në vitin 2025.