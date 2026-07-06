Kina dhe Rusia nisin stërvitje të përbashkët detare

Amir Latif Arain, Elena Teslova
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi sot se Moska dhe Pekini kanë nisur zyrtarisht stërvitjen e përbashkët detare vjetore “Maritime Interaction-2026", transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se ceremonia e hapjes u mbajt në një bazë detare kineze në portin e Qingdaos dhe u ndoq nga komandantët e anijeve të Marinës Ruse dhe të Marinës së Ushtrisë Çlirimtare Popullore të Kinës, si dhe oficerë të shtabit të përbashkët komandues.
Sipas njoftimit, stërvitja udhëhiqet nga kundëradmirali Sergei Sinko nga Rusia dhe kundëradmirali Qiu Wencheng nga Kina. Duke iu drejtuar pjesëmarrësve, Sinko tha se stërvitjet vjetore kanë karakter mbrojtës dhe nuk drejtohen kundër asnjë vendi të tretë.
Pas ceremonisë, oficerët e shtabit të përbashkët dhe komandantët e anijeve pjesëmarrëse filluan të diskutojnë operacionet taktike në det dhe procedurat për realizimin e ushtrimeve të planifikuara, tha ministria. Mediat shtetërore kineze konfirmuan nisjen e stërvitjes, duke thënë se të dy vendet filluan stërvitjen detare “Joint Sea-2026” në një port ushtarak në Qingdao, në provincën lindore Shandong.
Stërvitja tetë-ditore do të zhvillohet në tre faza: grumbullimi i forcave, planifikimi në port dhe operacionet në det, sipas China Bugle, llogaria zyrtare në rrjetet sociale e ushtrisë kineze. Anijet ruse pjesëmarrëse përfshijnë kryqëzorin raketor “Varyag”, fregatën “Surovy”, nëndetësen e madhe “Ufa” dhe anijen e shpëtimit “Igor Belousov”.