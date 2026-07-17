Kina dhe Pakistani thirrje SHBA-së dhe Iranit të ndërpresin armiqësitë dhe të rifillojnë dialogun

Riyaz Khaliq Khaliq
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Ministrat e Jashtëm të Kinës dhe Pakistanit u kanë bërë thirrje SHBA-së dhe Iranit të "ndërpresin menjëherë armiqësitë" dhe të rifillojnë dialogun, transmeton Anadolu.
Komentet erdhën gjatë një takimi midis ministrit të Jashtëm të Kinës, Wang Yi dhe homologut të tij pakistanez, Ishaq Dar në Shanghai të mërkurën, tha Ministria e Jashtme e Kinës.
Wang dhe Dar shprehën "shqetësimin për përkeqësimin e situatës aktuale dhe u bënë thirrje palëve të përfshira që të ndërpresin menjëherë armiqësitë, të bëjnë përpjekje për të kapërcyer vështirësitë, eliminuar ndërhyrjen, rifillimin e kontakteve, rifillimin e dialogut dhe të përpiqen për të arritur marrëveshje gjithëpërfshirëse të paqes përmes negociatave", thuhet në deklaratë.
Ata thanë se komuniteti ndërkombëtar gjithashtu duhet të vazhdojë të ofrojë ndihmë në këtë drejtim. "Paqja është e arritshme, ne nuk mund të lejojmë ta humbasim atë tani, e lëre më ta lëmë të ikë", paralajmëroi Wang.
"Të gjitha palët duhet të përmbushin angazhimet e tyre dhe të respektojnë dispozitat e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit", shtoi ai.
"Kina, si gjithmonë, do të mbështesë përpjekjet ndërmjetësuese të Pakistanit dhe do të vazhdojë të luajë rol konstruktiv në promovimin e de-përshkallëzimit në mënyrën e vet", tha Wang.