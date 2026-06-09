Kina dhe Gjeorgjia i avancojnë marrëdhëniet në nivelin e partneritetit strategjik gjithëpërfshirës

Saadet Gökce
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Kina dhe Gjeorgjia kanë njoftuar avancimin e marrëdhënieve dypalëshe në nivelin e një partneriteti strategjik gjithëpërfshirës, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore kineze të lajmeve Xinhua, presidenti kinez, Xi Jinping dhe presidenti gjeorgjian, Mikheil Kavelashvili, shkëmbyen mesazhe urimi me rastin e 34-vjetorit të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve.
“Pavarësisht se si evoluon situata ndërkombëtare, Kina gjithmonë i sheh marrëdhëniet e saj me Gjeorgjinë nga një perspektivë strategjike dhe afatgjate”, tha Xi në mesazhin e tij.
Ai shtoi se dëshiron të shfrytëzojë përvjetorin si një mundësi për të shpallur së bashku me homologun e tij gjeorgjian avancimin e marrëdhënieve dypalëshe në nivelin e një partneriteti strategjik gjithëpërfshirës.
Xi tha se beson se ky avancim i marrëdhënieve do të hapë perspektiva të reja për zhvillimin e lidhjeve dypalëshe.
Në mesazhin e tij, Kavelashvili tha se beson që partneriteti i përmirësuar do të krijojë më shumë mundësi për bashkëpunim dhe “do të sjellë përfitime më të mëdha për të dy vendet, si dhe do të forcojë më tej lidhjet e miqësisë ndërmjet popujve të tyre”.
Vëllimi i tregtisë dypalëshe ndërmjet Kinës dhe Gjeorgjisë arriti në rreth 1.9 miliardë dollarë gjatë vitit 2024.