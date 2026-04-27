Kina dënon aktet e dhunshme, pas incidentit në darkën e korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë

Riyaz Khaliq Khaliq
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Kina tha sot se kundërshton aktet e dhunshme, pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe Zonja e parë Melania Trump u evakuuan nga një aktivitet në Washington Hilton pas një incidenti me të shtëna të shtunën në mbrëmje, transmeton Anadolu.
"Kina po e ndjek incidentin me të shtëna. Kina gjithmonë kundërshton dhe dënon aktet e paligjshme dhe të dhunshme", u tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian gazetarëve në Pekin.
Më vonë, Trumpi tha se një oficer u qëllua në incidentin në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Uashington, DC.
Oficeri u shpëtua. I dyshuari i identifikuar si Cole Allen u arrestua në hotelin Washington Hilton.
Prokurori i përgjithshëm në detyrë i SHBA-së, Todd Blanche tha se "Allen ishte një hap larg thyerjes së perimetrit kur u ndalua".