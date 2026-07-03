Kina bën thirrje për "zgjidhje të duhur" për t'i dhënë fund ndërprerjeve në Ngushticën e Hormuzit

Riyaz Khaliq Khaliq
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Kina bëri thirrje sot për "zgjidhje të duhur" për t'i dhënë fund ndërprerjeve në Ngushticën e Hormuzit ndërsa SHBA-ja dhe Irani zhvilluan bisedime indirekte në Katar këtë javë, transmeton Anadolu.
"Ngushtica e Hormuzit është një ngushticë për lundrimin ndërkombëtar. Rifillimi i kalimit të sigurt dhe të lirë në ngushticë në një datë të hershme u shërben interesave të të gjitha palëve", u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Guo Jiakun.
Guo tha se një "zgjidhje e duhur" është e nevojshme për të adresuar ndërprerjet në Ngushticën e Hormuzit dhe "shqetësimet e përbashkëta të komunitetit ndërkombëtar", duke shtuar se ato "kërkojnë një përgjigje të duhur".
Deklarata nga Pekini erdhi ndërsa SHBA-ja dhe Irani zhvilluan bisedime indirekte, të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Katari, në Doha këtë javë.
Bisedimet e Dohas janë pjesë e Memorandumit të Mirëkuptimit (MoU) të Islamabadit të 17 qershorit të nënshkruar nga presidentët e SHBA-së dhe Iranit për t'i dhënë fund përfundimisht luftës, e cila filloi më 28 shkurt, pasi të dy palët caktuan një afat prej 60 ditësh për përfundimin e negociatave.
Marrëveshja kuadër përfshin dispozita që trajtojnë, ndër të tjera, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kryesore globale e transportit të naftës. Bisedimet në Doha pritet të rifillojnë në javën e tretë të korrikut, raportoi më herët Anadolu.
Teherani mbylli ngushticën pas sulmeve amerikano-izraelite dhe forcat amerikane vendosën bllokadën e tyre ndaj porteve iraniane më 13 prill. Megjithatë, pas nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, SHBA-ja hoqi bllokadën ndërsa Irani lehtësoi kalimin, por këmbënguli që anijet të ndiqnin rrugën e saj të caktuar në rrugën kritike ujore.
"Kina është e gatshme të mbajë komunikim për këtë me vendet përkatëse dhe komunitetin ndërkombëtar", tha Guo.