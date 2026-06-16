Kina bën thirrje për përmbajtje pas vazhdimit të sulmeve izraelite ndaj Libanit

Riyaz Khaliq Khaliq
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Kina përsëriti sot thirrjen e saj për përmbajtje pasi Izraeli vazhdoi sulmet ajrore në Liban, pavarësisht marrëveshjes fillestare të paqes midis SHBA-së dhe Iranit, e cila gjithashtu kërkon ndalimin e fushatës ushtarake të Izraelit në territorin libanez, transmeton Anadolu.
"Kina është thellësisht e shqetësuar për situatën në lidhje me Libanin dhe Izraelin. Sovraniteti dhe siguria e Libanit nuk duhet të cenohen", u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian.
"Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve përkatëse të ushtrojnë përmbajtje në fjalë dhe vepra, të mbështesin zgjedhjen e paqes, të zbatojnë me zell marrëveshjet e armëpushimit, të realizojnë një armëpushim gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm dhe të nxisin kushte për paqe dhe stabilitet në të gjithë Lindjen e Mesme", shtoi ai.
Një gazetar libanez u plagos të hënën nga copëzat e një predhe izraelite në jug të Libanit, duke shënuar viktimën e parë të raportuar që kur Irani dhe SHBA-ja njoftuan një marrëveshje me Iranin për t'i dhënë fund operacioneve ushtarake nëpër fronte të shumta, përfshirë Libanin.
Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes do të mbahet të premten në Zvicër.
Lin tha gjithashtu se "Kina po komunikon me palët përkatëse dhe do të vazhdojë të mbrojë anijet kineze dhe anëtarët e ekuipazhit që ndodhen në ngushticën e Hormuzit". "Ngushtica e Hormuzit është një ngushticë për lundrimin ndërkombëtar dhe për të rivendosur kalimin e sigurt dhe të lirë u shërben interesave të të gjitha palëve", shtoi ai.