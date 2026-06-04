Kim Jong Un: Koreja e Veriut ka dyfishuar kapacitetin e prodhimit të materialeve bërthamore

Saadet Gökce
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, ka deklaruar se kapaciteti i prodhimit të materialit bërthamor të shkallës së armëve të vendit është më shumë se dyfishuar gjatë pesë viteve të fundit, transmeton Anadolu.
Deklaratat e tij erdhën gjatë një vizite në një fabrikë të sapo inauguruar të prodhimit të materialeve bërthamore të mërkurën, sipas Agjencisë Qendrore të Lajmeve Koreane (KCNA) të enjten.
Konfrontimi i zgjatur me "armiqtë më të egër" të vendit, i shoqëruar me përkeqësimin e kërcënimeve ekzistuese, kërcënimet potenciale dhe krizat e paparashikueshme afatgjata, nënvizon "urgjencën dhe përgjegjësinë" e forcimit të parandalimit bërthamor në një mënyrë të qëndrueshme dhe të përshpejtuar, tha Kim, sipas KCNA.
Ai u shpreh se zhvillimi i teknologjisë së sofistikuar bërthamore krijon një "mjedis të pjekur" për "fazën e re të ardhshme të forcimit të forcave bërthamore dhe ato ofrojnë mundësinë e realizimit të planeve më të mëdha".
"Ne kemi konfirmuar rendin e përparësisë për zbatimin e planit ambicioz të së ardhmes, i krijuar për të forcuar forcat bërthamore të shtetit tonë me një ritëm eksponencial, si dhe një garanci të nevojshme për këtë qëllim," tha Kim, duke e përmendur atë si një ndryshim "të mahnitshëm, të suksesshëm" përtej "përshkrimit retorik".