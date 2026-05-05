Kenia siguron kredi prej 46.9 milionë dollarësh nga Izraeli për të blerë sistem të mbrojtjes ajrore

Andrew Wasike
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Kenia pritet të blejë sistem të ri të mbrojtjes ajrore pasi ka siguruar marrëveshje financimi prej 46.9 milionë dollarësh nga Izraeli, në një hap që synon forcimin e aftësisë së saj për t'iu përgjigjur kërcënimeve ajrore, transmeton Anadolu.
Detajet e marrëveshjes dolën në dokumentet buxhetore të paraqitura në parlament, të cilat përshkruajnë planet e shpenzimeve për vitin fiskal që nis në korrik, duke e vendosur këtë blerje në mesin e prioriteteve të ardhshme fiskale të qeverisë.
Gazeta financiare keniane "Business Daily" raportoi se mekanizmi i financimit do t'i kanalizojë burimet drejtpërdrejt në sektorin e sigurisë. Dokumentet buxhetore të paraqitura në parlament tregojnë se Thesari pret që kredia t'i transferohet drejtpërdrejt Ministrisë së Mbrojtjes në vitin fiskal që fillon këtë korrik, raportoi gazeta.
Sistemi i planifikuar pritet të rrisë aftësinë e ushtrisë për të zbuluar dhe për t'iu përgjigjur kërcënimeve si dronët dhe rreziqet e tjera ajrore, megjithëse autoritetet nuk kanë zbuluar detaje specifike teknike për pajisjet.
Kenia ka rritur shpenzimet për mbrojtjen në vitet e fundit ndërsa kërkon të modernizojë forcat e saj të armatosura dhe të përballet me sfidat rajonale të sigurisë, veçanërisht kërcënimet nga Al-Shabaab, një grup militant me bazë në Somali që ka kryer sulme në Kenia, shpesh duke kaluar përmes kufirit të depërtueshëm mes dy vendeve.
Ky hap tregon përpjekjet e vazhdueshme të qeverisë për të forcuar sigurinë kombëtare përmes partneriteteve të jashtme ndërsa prokurimet në mbrojtje vazhdojnë të tërheqin vëmendje për çështje të transparencës dhe angazhimeve afatgjata financiare.