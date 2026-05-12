Kenia, policia përdor gaz lotsjellës për të shpërndarë protestuesit anti-Francës pranë samitit në Nairobi

Andrew Wasike
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Policia në Kenia ka përdorur gaz lotsjellës për të shpërndarë dhjetëra protestues anti-Francës që përpiqeshin të lëviznin drejt Qendrës Ndërkombëtare të Konventave Kenyatta (KICC) në Nairobi, ku po mbahet Samiti Afrika Përpara, transmeton Anadolu.
Demonstruesit, disa prej të cilëve shtetas të huaj, u mblodhën përgjatë Autostradës Uhuru, duke mbajtur flamuj të kuq dhe pankarta anti-imperializëm, përpara se oficerët kundër trazirave të hynin dhe të bllokonin përparimin e tyre drejt lokacionit të samitit.
Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan policinë duke ndjekur protestuesit nëpër pjesë të qendrës së qytetit teksa gazi lotsjellës dukej në ajër. Disa demonstrues u panë gjithashtu duke u detyruar të hipnin në automjetet e policisë gjatë operacionit.
Disa protestues mbanin pankarta që shkruanin "Ndaloni Udhëtimin Imperialist drejt Luftës" dhe "Poshtë Imperializmit", ndërsa të tjerë valëvitnin flamuj të kuq me imazhe dhe portrete socialiste.
Thirrjet e tyre mund të dëgjoheshin gjithashtu ndërsa policia shtrëngoi kordonin e sigurisë rreth rrugëve që të çonin në KICC.
Demonstratat u zhvilluan ndërsa më shumë se 30 udhëheqës nga Afrika dhe Evropa u mblodhën në Nairobi për Samitin Afrika Përpara, të bashkë-organizuar nga Kenia dhe Franca, i cili është i përqendruar në tregti, investime, infrastrukturë dhe partneritete klimatike.
Presidenti francez, Emmanuel Macron, sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres dhe disa krerë shtetesh afrikanë po marrin pjesë në samit së bashku me udhëheqës biznesi, diplomatë dhe partnerë zhvillimi.
Prania e sigurisë mbeti e lartë në Nairobin qendror gjatë gjithë ditës, me policinë që kufizoi lëvizjen rreth instalimeve kryesore qeveritare, hoteleve dhe rrugëve të lidhura me lokacionin e samitit.