Kenia dëbon zv/kryeministrin somalez për dyshime mbi mashtrim me pasaportë

Andrew Wasike
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Kenia ka dëbuar zv/kryeministrin e Somalisë, Jibril Abdirashid Haji, pasi zyrtarët e imigracionit e akuzuan për posedim të një pasaporte keniane të dyshuar se ishte marrë në mënyrë të paligjshme, transmeton Anadolu.
Mediat lokale që citojnë një raport policor, thotë se Haji i depozituar në stacionin policor të Aeroportit Ndërkombëtar Jomo Kenyatta mbërriti në aeroportin kryesor të Nairobit nga Mogadishu të mërkurën me një fluturim të Saacid Airlines, duke përdorur një pasaportë diplomatike somaleze dhe një vizë të vlefshme keniane.
Gjatë kontrollit, zyrtarët e imigracionit dyshuan se zyrtari i lartë somalez kishte “siguruar në mënyrë mashtruese një pasaportë keniane”.
Kur u pyet për dokumentin, Haji pranoi se e posedonte, por refuzoi ta dorëzonte. Policia raportoi se “kur u mor në pyetje, ai e pranoi dhe kur iu kërkua ta dorëzonte pasaportën, ai refuzoi, duke thënë se mund ta paraqesë vetëm në gjykatë”.
Pas marrjes në pyetje, zyrtari u ndalua në aeroport dhe u mbajt në sallonin VIP të Terminalit 2, derisa autoritetet organizuan largimin e tij nga vendi.
Më pas, Haji u dërgua me një fluturim të Daallo Airlines drejt Mogadishut dhe u dëbua të enjten në mëngjes. Policia shënoi se “ai u nis sot më 25/06/2026 në orën 06:45 pa incidente të raportuara”.
Mbeten pa përgjigje pyetjet mbi mënyrën se si dyshohet se është siguruar pasaporta keniane dhe nëse autoritetet do të nisin hetime të mëtejshme.
Dëbimi i një zyrtari kaq të lartë somalez konsiderohet i pazakontë dhe pritet të tërheq vëmendje diplomatike.
Kenia dhe Somalia mbajnë marrëdhënie të ngushta politike, ekonomike dhe të sigurisë, përfshirë bashkëpunimin kundër grupit terrorist al-Shabaab. Kenia gjithashtu strehon një diasporë të madhe somaleze dhe shërben si qendër e rëndësishme tregtare dhe transporti në Bririn e Afrikës.
As qeveria keniane dhe as ajo somaleze nuk kanë bërë ende ndonjë koment publik mbi incidentin.