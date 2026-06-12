KE-ja mbështet shefen e politikës së jashtme të bllokut mes raporteve për pakënaqësi nga vendet anëtare

Ahmet Gençtürk
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Komisioni Evropian (KE) tha sot se mbështet shefen e politikës së jashtme të bllokut mes raporteve për pakënaqësi midis disa vendeve anëtare, transmeton Anadolu.
"Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm është një nga institucionet që zbaton politikat e Bashkimit Evropian dhe për këtë arsye padyshim, presidentja jonë (Ursula von der Leyen) e mbështet atë, si dhe punën që bën", tha në një konferencë të përditshme për mediat, zëdhënësja kryesore evropiane, Paula Pinho.
"Financial Times" raportoi të enjten se vendet anëtare të BE-së po diskutojnë një rishikim të mundshëm të shërbimit diplomatik të bllokut, përfshirë propozime që mund të reduktojnë kompetencat e shefes së politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, dhe të rishpërndajnë përgjegjësitë tek institucionet e tjera.
Sipas raportit, Franca dhe Gjermania janë ndër vendet që shqyrtojnë reformat në Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS), krahu diplomatik i BE-së, mes shqetësimeve se ajo ka luftuar për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive sfidave të mëdha gjeopolitike.