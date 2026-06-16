Katari bën thirrje për dialog rajonal për të ndërtuar besim pas marrëveshjes SHBA-Iran

Serdar Dincel
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Katari bëri thirrje sot për dialog rajonal dhe masa për ndërtimin e besimit midis SHBA-së dhe Iranit pasi të dy palët njoftuan një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që do të nënshkruhet të premten, transmeton Anadolu.
"Ne mbështesim ndërmjetësimin e udhëhequr nga Pakistani duke punuar në mbështetje të përpjekjeve të vëllezërve tanë në Pakistan", u tha gazetarëve zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari.
Ai tha se Doha do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për të avancuar përparimin në negociatat SHBA-Iran, duke shtuar se "ne nuk e marrim lehtë përgjegjësinë tonë ndaj sigurisë rajonale".
Al-Ansari theksoi se "një dialog rajonal është i nevojshëm si pjesë e negociatave që do të zhvillohen" pas nënshkrimit të marrëveshjes në Gjenevë të Zvicrës.
Asnjë fond i Katarit nuk është paguar sipas marrëveshjes kornizë, shtoi ai.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif njoftoi të hënën se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur marrëveshje pas negociatave intensive të ndërmjetësuara nga Islamabadi.