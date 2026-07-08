Kancelari gjerman Merz: Turqia është “aleat strategjik” kyç për ne në politikën e jashtme dhe të sigurisë

Ayhan Şimşek
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kancelari gjerman, Friedrich Merz u zotua për një bashkëpunim më të ngushtë në fushën e sigurisë dhe politikës së jashtme me Turqinë, duke theksuar rolin kyç të Ankarasë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal, raporton Anadolu.
“E vlerësoj rolin e Turqisë. Ajo është aleat kyç strategjik për ne në politikën e jashtme dhe të sigurisë”, u tha ai gazetarëve në Ankara në përfundim të samitit dyditor të NATO-s, të organizuar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan.
Merz e falënderoi Erdoganin për organizimin me sukses të këtij takimi të nivelit të lartë dhe u tha gazetarëve se gjatë takimit dypalësh me presidentin turk, ata diskutuan thellimin e bashkëpunimit dhe shkëmbyen pikëpamje mbi çështjet urgjente rajonale dhe ndërkombëtare.
“Sapo i përsërita presidentit Erdogan gjatë bisedës sonë se, vetëm duke pasur parasysh pozicionin gjeostrategjik të Turqisë, ne kemi një interes të madh për të punuar ngushtë me aleatin tonë në NATO dhe pikërisht këtë po bëjmë”, tha Merz.
Kancelari vlerësoi rolin e Turqisë në promovimin e paqes dhe stabilitetit në një rajon të paqëndrueshëm dhe tha se Ankaraja ka dhënë “kontribut të jashtëzakonshëm” në stabilizimin rajonal.
“Ne e pranojmë se sukseset e arritura në Siri me shumë gjasa nuk do të ishin të mundura pa kontributin e presidentit turk”, theksoi Merz. Ai bëri të ditur se i ka kërkuar Erdoganit të përdorë ndikimin e tij te presidenti rus Vladimir Putin për të ndihmuar në përfundimin e luftës në Ukrainë.
Merz shtoi se së shpejti do ta presë Erdoganin në Berlin për raundin e radhës të konsultimeve ndërqeveritare gjermano-turke.