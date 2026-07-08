Kancelari gjerman Merz: Samiti i Ankarasë shënon fillimin e një NATO-je "të re, më evropiane"

Ayhan Şimşek
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kancelari gjerman, Friedrich Merz vlerësoi Samitin e NATO-s në Ankara, duke deklaruar se takimi shënon fillimin e një epoke të re për NATO-n, ndërsa vendet evropiane marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre, raporton Anadolu.
“Ne kemi bërë një hap të rëndësishëm përpara në rrugën drejt NATO-s së re”, u tha Merz gazetarëve në kryeqytetin turk në përfundim të samitit dyditor. “Që nga sot, NATO është më evropiane se kurrë më parë. E megjithatë, ajo mbetet e ankoruar fuqishëm në partneritetin transatlantik”, shtoi ai.
Merz vuri në dukje se aleatët evropianë po ecin me shpejtësi drejt përmbushjes së objektivave për shpenzimet e mbrojtjes të miratuara në samitin e vitit 2025 në Hagë. Duke rritur angazhimet e tyre, ai tha se Evropa po forcon parandalimin kolektiv të aleancës dhe po siguron një ndarje më të drejtë të barrës financiare me Washingtonin.
Merz iu referua gjithashtu qëndrimit të presidentit amerikan Donald Trump në samit, duke thënë se, megjithëse Trump më parë ka kritikuar ashpër aleatët evropianë, në Ankara ai ishte konstruktiv dhe dëgjoi me vëmendje shqetësimet e liderëve të tjerë.
“Presidenti Trump mori pjesë në të gjitha diskutimet e sotme pa përjashtim, duke qëndruar në sallën e takimit gjatë gjithë kohës”, tha Merz. “Dhe ajo që më bëri përshtypje ishte dëgjimi i tij i vëmendshëm ndaj përfaqësuesve të vendeve më të vogla anëtare. Ai ishte shumë i vetëdijshëm për atë që po ndodhte në këto vende dhe tregoi shumë empati”, deklaroi ai.
Pavarësisht tensioneve dhe skepticizmit përpara samitit, Merz tha se takimi përfundimisht përfundoi si një sukses për të gjithë aleatët.
“Po kthehem në Gjermani me bindjen e sigurt se kemi dhënë një kontribut të rëndësishëm për të siguruar që NATO të mbetet e bashkuar, të bëhet më e fortë dhe më evropiane”, tha Merz. “Së bashku po bëjmë atë që kemi synuar: T’i shërbejmë paqes dhe lirisë në botë”, u shpreh kancelari gjerman.