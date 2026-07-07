Kancelari gjerman Merz mbërrin në Ankara për Samitin e NATO-s

Esra Tekin
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Kancelari gjerman Friedrich Merz mbërriti sot në kryeqytetin turk Ankara, për të marrë pjesë në Samitin e 36-të të Samitit të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, transmeton Anadolu.
Avioni i tij u ul në aeroportin e Ankarasë. Ministrja e Familjes dhe Shërbimeve Sociale të Turqisë, Mahinur Ozdemir Goktas dhe zyrtarë të tjerë mirëpritën Merzin.
Samiti në Ankara po mbledh së bashku liderët e aleancës prej 32-anëtarësh si dhe partnerët kryesorë për të diskutuar kapacitetin mbrojtës të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të aleancës, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.
Takimi i Ankarasë shënon Samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas samitit të Stambollit të vitit 2004. Mbledhja gjithashtu ofron një platformë për takime dypalëshe midis Turqisë dhe vendeve aleate për bashkëpunimin politik, sigurinë dhe ekonomik.