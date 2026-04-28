Kancelari gjerman Merz bie në vendin e fundit në renditjen e popullaritetit të politikanëve gjermanë

Oliver Towfigh Nia
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Kancelari gjerman Friedrich Merz ka rënë në vendin e fundit në vlerësimet e popullaritetit të 20 politikanëve më të mirë të vendit, tregon sondazhi i publikuar sot nga gazeta "Bild", transmeton Anadolu.
Merz ka rënë nga vendi i 18-të në të 20-tin, duke u bërë politikani më jopopullor i Gjermanisë, pasi ai shënoi vetëm 28.9 pikë. Ajo që bie në sy në këtë sondazh është se rënia e popullaritetit të Merzit nuk është vetëm trend mbarëkombëtar, por edhe brenda votuesve të tij. Edhe midis mbështetësve të partisë së tij Unioni Kristian Demokrat (CDU) dhe partnerit të saj të vogël, Unionit Kristian Social (CSU), ai renditet vetëm afër fundit.
Vetëm 10 për qind e të anketuarve midis votuesve të CDU/CSU kanë mendim pozitiv për Merzin ndërsa 58 për qind kanë mendim negativ. Ai është tejkaluar nga politikanë të tjerë të shquar konservatorë, siç është kreu i CSU-së, Markus Soder, kryeministri i shtetit të Rhine-Westphalia Veriore, Hendrik Wust dhe ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt.
Merz është përballur me efektet ekonomike në rritje të luftës së Iranit, përfshirë rritjen e kostove të karburantit. Të hënën, kancelari tha se nuk e sheh se çfarë strategjie daljeje ka SHBA-ja në konflikt.
Javën e kaluar, Gjermania uli parashikimin e saj të rritjes për këtë vit dhe vitin tjetër. Koalicioni i Merzit i udhëhequr nga konservatorët tani pret që ekonomia të rritet vetëm 0.5 për qind këtë vit, nga një vlerësim i mëparshëm prej 1 për qind. Për vitin 2027, ajo gjithashtu uli parashikimin e saj në 0.9 për qind nga 1.3 për qind.
Më parë këtë muaj, një sondazh i kryer nga gazeta e përditshme e së dielës "Bild am Sonntag" zbuloi se 70 për qind e votuesve me të drejtë vote janë të pakënaqur me performancën e Merzit ndërsa vetëm 21 për qind janë të kënaqur. Ndërkohë 73 për qind e të anketuarve janë të pakënaqur me koalicionin e qendrës së djathtë të Kristian Demokratëve dhe Social Demokratëve ndërsa vetëm 20 për qind janë të kënaqur.