Kallas për konfliktin në Lindjen e Mesme: Rikthimi në luftë të plotë do të kishte kosto kolosale

İlayda Çakırtekin
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas paralajmëroi sot për "kosto të madhe" nëse konflikti në Lindjen e Mesme kthehet në një luftë të shkallës së plotë dhe kërkoi rinovimin e bisedimeve mes prishjes së armëpushimit midis Iranit dhe Izraelit, transmeton Anadolu.
"Rajoni është mbërthyer në fazat e bisedimeve të paqes dhe armëpushimeve të brishta. Një kthim në luftë në shkallë të plotë do të kishte kosto të jashtëzakonshme për të gjithë rajonin. Të gjitha palët duhet të kthehen në tryezën e negociatave", tha Kallas gjatë një konference për mediat si pjesë e një takimi të ministrave të Mbrojtjes të BE-së në Nikosia, Administrata Greke Qipriote.
Duke vënë në dukje se liria e lundrimit është nën presion të madh globalisht, ajo tha se vendet anëtare miratuan në Bruksel sanksione kundër individëve dhe subjekteve iraniane të përfshirë në ndërprerjen e tranzitit përmes Ngushticës së Hormuzit.
"Kjo është hera e parë që BE-ja ka aplikuar regjimin e ri të sanksioneve të lirisë së lundrimit dhe aty ku është e nevojshme, ne do ta zbatojmë përsëri", shtoi Kallas.
Duke nënvizuar rëndësinë e operacionit "Aspides" në mbrojtjen e anijeve në Detin e Kuq, Kallas ripohoi se operacioni mund të kontribuojë në koalicionin franko-britanik në ngushticë sapo ta lejojnë kushtet.
- Sanksionet e reja që synojnë Rusinë
Kallas gjatë takimit të sotëm theksoi se ministrat e Mbrojtjes treguan unitet për të mbështetur Ukrainën dhe për të ushtruar më shumë presion ndaj Rusisë.
"Për javën e ardhshme, Këshilli i Punëve të Jashtme, shërbimet e mia kanë propozuar më shumë se 80 listime të reja që synojnë kompleksin industrial ushtarak të Rusisë, shkelësit e të drejtave të njeriut dhe propaganduesit", tha Kallas.
Ajo tha se ata diskutuan se si të thellohet bashkëpunimi industrial me Ukrainën, veçanërisht në mbrojtjen ajrore. Kallas shtoi se kredia prej 90 miliardë eurosh e bllokut për Ukrainën është gati të jepet, duke theksuar se pagesa e parë prej 5.9 miliardë eurosh do të jetë për dronët këtë muaj.