Kallas: BE-së i mungon unanimiteti i nevojshëm për të sanksionuar ministrin izraelit Ben-Gvir

İlayda Çakırtekin
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas tha sot se bllokut i mungon konsensusi i nevojshëm për të sanksionuar ministrin izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, pas trajtimit që ai u bëri aktivistëve të cilët përpiqeshin të dërgonin ndihma në Gaza përmes detit, transmeton Anadolu.
"Është propozuar nga shumë vende anëtare për të sanksionuar ministrin Ben-Gvir. Konsultimet e mia me vendet anëtare janë se ne nuk kemi unanimitetin e nevojshëm për këtë vendim", tha Kallas përpara Këshillit të Punëve të Jashtme të mbajtur në Luksemburg.
Ajo ripohoi se ata do të diskutojnë mbi marrëveshjen e sapo shpallur midis SHBA-së dhe Iranit ndërsa vlerëson se si blloku mund të ndihmojë me "ekspertizën" e tij mbi negociatat bërthamore.
“Sot po diskutojmë se çfarë mund të bëjmë më shumë tani që hyjmë në këtë fazë të dytë, çfarë mund të sjellë Europa në tryezë”, tha Kallas.
Ajo vuri në dukje se do të diskutohet edhe për situatën në Gaza dhe Bregun Perëndimor, si dhe në Liban.
"Ne shpresojmë që Libani të mbulohet nga ky armëpushim dhe sigurisht që ata kanë ende nevojë për ndihmë. Ne po diskutojmë gjithashtu pasi misioni UNIFIL (Forca e Përkohshme e OKB-së në Liban) do të përfundojë, nëse do të vijmë me operacionin tonë në vend të kësaj dhe cili mund të jetë ai mandat", shtoi Kallas.
Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif njoftoi sot herët se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur marrëveshje pas negociatave intensive, me të dyja palët që deklaruan një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin.