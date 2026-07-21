Këshilltari lituanez: NATO do të vendosë më shumë forca nëse situata bëhet "kritike"

Şeyma Erkul Dayanç
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
NATO do të dërgonte forca shtesë ushtarake në Lituani nëse situata e sigurisë rajonale do të bëhej kritike, tha të martën një këshilltar i lartë presidencial lituanez, transmeton Anadolu.
"Nëse të gjithë treguesit do të tregonin se situata është kritike, nuk kam asnjë dyshim se do të ndahen forca shtesë dhe aftësi të mbrojtjes ajrore," raportoi transmetuesi publik LRT, duke cituar Deividas Matulionis, këshilltarin kryesor të sigurisë kombëtare.
Matulionis hodhi poshtë gjithashtu mundësinë e përgatitjes së Rusisë për një pushtim ushtarak të një vendi anëtar të NATO-s.
"Sigurisht që nuk ka asnjë informacion në lidhje me një grumbullim trupash në kufirin tonë, kështu që çështja e një pushtimi ushtarak është përjashtuar. Probabiliteti këtu është praktikisht zero", tha ai.
Ai shtoi se autoritetet lituaneze po merrnin të gjitha hapat e nevojshëm "për të siguruar që veprime të tilla të mos kryhen në territorin tonë".
Matulionis tha se NATO po merrte seriozisht paralajmërimet për një rrezik në rritje të aktiviteteve ruse që synojnë rajonin Baltik dhe pjesë të tjera të Evropës në muajt e ardhshëm.
Ai tha se veprime të tilla mund të variojnë nga të ashtuquajturat operacione të flamurit të rremë që synojnë të transferojnë fajin mbi Ukrainën në akte sabotazhi të ngjashme me ato që janë parë në të gjithë Evropën vitet e fundit.