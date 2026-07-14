Jordania intercepton 4 raketa të lëshuara nga Irani

Diyar Güldoğan
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Forcat e Armatosura të Jordanisë interceptuan dhe rrëzuan katër raketa që hynë në hapësirën ajrore të mbretërisë nga Irani sot herët, tha agjencia jordaneze e lajmeve Petra, transmeton Anadolu.
Duke cituar një burim ushtarak, Petra raportoi se interceptimi u krye "me efikasitet të lartë" si pjesë e procedurave operacionale të ushtrisë për të mbrojtur sovranitetin e vendit dhe për të mbrojtur qytetarët e tij.
Ai shtoi se incidenti nuk shkaktoi viktima apo dëme materiale.