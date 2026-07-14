Japonia shpreh shqetësim për fushatën amerikane për shpërbërjen e Gjykatës Ndërkombëtare Penale

Riyaz Khaliq Khaliq
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Japonia shprehu sot "shqetësim" në lidhje me fushatën amerikane për të shpërbërë Gjykatën Ndërkombëtare Penale (GJNP) për atë që administrata e Trumpit e përshkroi si kërcënim nga gjykata e lartë ndaj sovranitetit të SHBA-së, transmeton Anadolu.
"Tokioja po e ndjek nga afër me shqetësim fushatën amerikane", tha zëdhënësi i qeverisë, Minoru Kihara në një konferencë për media, raportoi "Kyodo News".
Japonia, një aleate e traktatit të SHBA-së, është kontribuesja më e madhe financiare në GJNP dhe kërcënimet e administratës së Trumpit, përfshijnë sanksione të reja të mundshme, kufizime vizash dhe presion diplomatik ndaj aleatëve.
Gjykata me seli në Hagë është aktualisht nën presidencën e Tomoko Akane-s, kryetarja e parë japoneze që nga viti 2024. "Kihara tha se Tokioja do ta trajtojë çështjen duke u konsultuar ngushtë me GJNP-në dhe anëtarët e saj të tjerë si dhe me Washingtonin", shtoi raportimi.
Deklarata nga Tokioja erdhi pasi Departamenti i Shtetit të SHBA-së të hënën tha se fushata do të përdorte një "përgjigje të të gjithë qeverisë për të çaktivizuar sistematikisht aftësinë e GJNP-së për të vepruar, për të synuar ushtarakët ose zyrtarët amerikanë ose për të kërcënuar ndryshe sovranitetin amerikan".
Në një artikull opinioni të botuar të hënën në "The Wall Street Journal", sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio tha se "administrata do ta shpërbëjë Gjykatën Penale Ndërkombëtare - tullë pas tulle, nëse është e nevojshme".
Vlen të përmendet se GJNP-ja ka lëshuar urdhër-arreste kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu si dhe ndaj ish-ministrit izraelit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për gjenocid në enklavën e rrethuar palestineze të Gazës.