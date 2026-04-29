Japonia konfirmon kalimin e anijes përmes Ngushticës së Hormuzit

Saadet Gökce
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Japonia ka konfirmuar kalimin e anijes së saj përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Kryeministrja japoneze, Sanae Takaichi tha në rrjetin social amerikan X se anija doli nga Gjiri Persik sot dhe tani po lundron drejt Japonisë. Ajo njoftoi se tre anëtarë japonezë të ekuipazhit ndodhen në bord të anijes.
Dje të dhënat e MarineTraffic treguan se tankeri japonez i naftës së papërpunuar "Idemitsu Maru" kaloi Ngushticën e Hormuzit duke transportuar 2 milionë fuçi nafte saudite, duke shënuar kalimin e parë të tillë që nga shpërthimi i luftës me Iranin.
“Japonia vazhdimisht ka kërkuar nga Irani, në çdo rast, të sigurojë vendosjen sa më të shpejtë të lundrimit të lirë dhe të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit për të gjitha anijet, përfshirë ato japoneze. Unë personalisht ia kam përcjellë këtë qëndrim presidentit (iranian) Masoud Pezeshkian”, tha Takaichi.
Lëvizja e anijes, theksoi ajo, është një “zhvillim pozitiv”.
“Japonia do të vazhdojë të angazhohet me palën iraniane për të siguruar që të gjitha anijet, përfshirë anijet e tjera të lidhura me Japoninë, të mund të kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit lirshëm dhe në mënyrë të sigurt”, tha ajo.
Sipas mediave japoneze, më shumë se 40 anije të lidhura me Japoninë mbeten në Gjirin Persik.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e furnizimit global me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm, ka përjetuar ndërprerje të mëdha që nga fillimi i marsit pas ofensivës së përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt.
Një armëpushim është në fuqi, por trafiku detar në zonë mbetet ende shumë i kufizuar.