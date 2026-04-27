Japonia: Aktiviteti ekonomik "nuk duhet të ndalet" për shkak të tronditjes energjetike në Lindjen e Mesme

Amir Latif Arain
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Kryeministrja japoneze, Sanae Takaichi, tha të hënën se aktiviteti ekonomik dhe shoqëror "nuk duhet të ndalet" për shkak të ndërprerjeve të energjisë të shkaktuara nga konflikti në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve të mediave lokale nga Kyodo News me seli në Tokio, komentet e saj erdhën disa ditë pasi qeveria japoneze i kërkoi publikut të kufizojë përdorimin e energjisë për shkak të pasigurive të furnizimit si pasojë e luftës në Lindjen e Mesme.
"Nuk besoj se aktiviteti ekonomik ose shoqëror duhet të ndalet në këtë pikë," tha Takaichi në përgjigje të një pyetjeje në parlament nga një ligjvënës i opozitës mbi nevojën për të zbatuar masa emergjente ekonomike.
Mbyllja efektive e Ngushticës së Hormuzit për shkak të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila filloi më 28 shkurt, ka bërë që vendet aziatike të varfëra me burime, përfshirë Japoninë, të kërkojnë uljen e konsumit të karburantit.
Japonia mbështetet në Lindjen e Mesme për importet e naftës së papërpunuar.
Takaichi tha më tej se qeveria e saj po punon për të siguruar furnizime me naftë nga burime të tjera.
Japonia ka publikuar dy herë rezervat e saj strategjike të naftës, me një publikim të tretë të planifikuar për 1 maj.
Për momentin, Takaichi tha se nuk e sheh të nevojshme të hartojë një buxhet plotësues, me qeverinë e cila është në gjendje të shfrytëzojë fondet rezervë të buxhetit nëse është e nevojshme për t'iu përgjigjur situatës në Lindjen e Mesme.
Parlamenti miratoi një buxhet fiskal rekord prej 122.31 trilionë jenësh (768 miliardë dollarë) për vitin 2026 në fillim të këtij muaji.