Izraeli zgjat burgimin pa akuzë të mjekut palestinez Abu Safiya

Lina Altawell
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Gjykata e Lartë izraelite hodhi poshtë sot një apel kundër ndalimit të dr. Hussam Abu Safiya dhe miratoi burgimin e tij të vazhdueshëm sipas ligjit të "luftëtarëve të paligjshëm" të Izraelit pa ngritur akuza, tha avokati i tij Nasser Odeh, transmeton Anadolu.
Odeh tha se vendimi është "në kundërshtim të qartë me të drejtën ndërkombëtare dhe Konventat e Gjenevës, të cilat ofrojnë mbrojtje të veçantë për personelin mjekësor gjatë konflikteve të armatosura".
"Abu Safiya mbetet në izolim në burgun 'Nafha' në kushte të rënda paraburgimi, i privuar nga trajtimi i nevojshëm mjekësor dhe të drejtat më elementare të garantuara për të", tha Odeh.
Abu Safiya, i cili shërbeu si drejtor i spitalit "Kamal Adwan" të Gazës, u arrestua nga forcat izraelite më 27 dhjetor 2024, pasi trupat sulmuan spitalin gjatë operacioneve ushtarake në veri të Gazës.
Në deklaratat e mëparshme, grupet e të drejtave dhe avokatët kanë thënë se gjatë paraburgimit ai ka pësuar rënie të rëndë në peshë, infeksione të lëkurës dhe neglizhencë mjekësore.
Grupet e të drejtave të njeriut, përfshirë "Amnesty International", kanë raportuar se pediatri i arrestuar ishte subjekt i abuzimit dhe keqtrajtimit në paraburgimin izraelit.
Sipas grupeve të të drejtave palestineze dhe izraelite, rreth 9.500 palestinezë mbeten në burgjet izraelite, ku të burgosurit përballen me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore që kanë çuar në vdekjen e dhjetëra të burgosurve.
Lufta e Izraelit në Gaza që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë afro 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 173 mijë të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, sipas shifrave palestineze.
Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi tetorin e kaluar, ushtria izraelite që atëherë ka vrarë 981 palestinezë dhe ka plagosur 3.104 në sulme pothuajse ditore, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.