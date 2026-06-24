Izraeli shpall 115 hektarë tokë si “tokë shtetërore” për zgjerimin e një vendbanimi të paligjshëm në Bregun Perëndimor

Rania R.a. Abushamala
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, ka njoftuar shpalljen e 465 dunamëve (115 hektarë) tokë si “tokë shtetërore” për zgjerimin e vendbanimit të paligjshëm Givat Haroeh, i ndërtuar në tokat e qarkut të Ramallahut dhe al-Birehut në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Smotrich shkroi në rrjetin social amerikan X se “465 dunamë janë shpallur tokë shtetërore me qëllim zgjerimin e vendbanimit Givat Haroeh”.
Ai shtoi se “ne vazhdojmë të ndërtojmë, zgjerojmë dhe forcojmë sovranitetin efektiv në terren”, duke pretenduar se ky veprim do të “forcojë sigurinë e izraelitëve”.
Smotrich gjithashtu përsëriti kundërshtimin e tij ndaj krijimit të një shteti palestinez.
“Gjatë mandatit tim nuk do të krijohet një shtet palestinez”, shkroi ai.
Transmetuesi izraelit Channel 7 raportoi se ky vendim vjen pas miratimit nga kabineti i sigurisë në shkurt të vitit 2023 për njohjen e Givat Haroeh si një “vendbanim të pavarur”.
Sipas raportit, autoritetet aktualisht po avancojnë një plan fillestar ndërtimi për vendbanimin, i cili përfshin më shumë se 900 njësi banimi.
Në muajin shkurt, qeveria izraelite miratoi një vendim që i lejon të fillojë konfiskimin e sipërfaqeve të mëdha të tokës palestineze në Bregun Perëndimor duke i regjistruar ato si “pronë shtetërore”, për herë të parë që nga viti 1967.
OKB-ja vazhdimisht ka theksuar se vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare, duke paralajmëruar se ato minojnë perspektivat për një zgjidhje me dy shtete.
Palestinezët këmbëngulin që Kudsi Lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre të ardhshëm, bazuar në rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të vitit 1967 dhe as aneksimin e qytetit në vitin 1980.