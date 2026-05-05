Izraeli rrezikon krizë fiskale ndërsa rriten kostot e luftës dhe kërkesat e mbrojtjes

Mücahithan Avcıoğlu
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Izraeli po shkon drejt një rruge të rrezikshme të borxhit, pasi kostoja e sulmeve të tij në shumë fronte dhe kërkesat në rritje për mbrojtje ushtrojnë presion të madh mbi financat publike, transmeton Anadolu.
Faqja izraelite e lajmeve "Ynetnews", duke cituar një analizë nga Calcalist, tha se qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu po përpiqet të mbajë shpenzimet e mbrojtjes pas 7 tetorit 2023 me një plan të propozuar mbrojtjeje prej 95 miliardë dollarësh ndërsa operacionet e vazhdueshme ushtarake ngrenë shqetësime për borxhin më të lartë dhe stabilitetin fiskal të dobësuar.
Lajmi tha se dokumenti i klasifikuar i Netanyahut "Doktrina dhe Udhëzimet e Politikave për 2025-2026", i përgatitur në fund të vitit 2025, riformësoi strategjinë e sigurisë së vendit duke udhëzuar ushtrinë të përgatitet për arena dhe skenarë të shumtë.
Dokumenti në fakt përbën një listë të hapur prokurimi, me Netanyahun që thuhet se miratoi çdo kërkesë ushtarake, sipas analizës. Zyrtarët e mbrojtjes vlerësuan se interpretimi më i gjerë i politikës së kërkuar nga Netanyahu do të kushtonte 271 miliardë dollarë.
Dy plane alternative iu paraqitën më vonë Netanyahut, njëri me kosto 152.6 miliardë dollarë dhe një tjetër 84.8 miliardë dollarë. Pas negociatave midis ministrive të Financave dhe Mbrojtjes, u arrit një kompromis për 94.5 miliardë dollarë gjatë një periudhe prej 10 vitesh, tha raporti.
Një pjesë e planit, përfshirë blerjen e dy skuadroneve të reja të forcave ajrore, u miratua të dielën nga komiteti ministror i prokurimit. Raporti paralajmëroi se implikimet ekonomike të planit janë dramatike, duke vënë në dukje se guvernatori i Bankës së Izraelit, Amir Yaron ka thënë tashmë se vendi është në një rrugë borxhi në rritje.
Me planin prej 118.7 miliardë dollarësh dhe përpjekjet për të zvogëluar varësinë nga ndihma amerikane, raporti i borxhit ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) të Izraelit pritet të arrijë në 83 për qind deri në vitin 2035, sipas raportit. Parashikimi bazohet në supozimin se lufta mbaron së shpejti, një supozim që raporti tha se duhet të trajtohet me skepticizëm duke patur parasysh se pritje të ngjashme kanë vazhduar që nga fillimi i vitit 2024.
Ai paralajmëroi se një luftë e zgjatur do të sillte pasoja shumë më të rënda për standardet e jetesës, duke përfshirë viktima fizike dhe psikologjike, koston e ditëve të shërbimit rezervë dhe dëme më të gjera në ekonomi dhe financat publike.
Ministria e Financave dhe Ministria e Mbrojtjes janë përfshirë në një mosmarrëveshje buxhetore, me Ministrinë e Mbrojtjes që kërkon 30 miliardë shekel shtesë për vitin 2026 të palidhura me luftën, tha raporti.
Të dy ministritë kishin rënë dakord në dhjetor 2025 për një buxhet mbrojtjeje prej 37.6 miliardë dollarësh, plus 1.3 miliardë dollarë shtesë që do të transferoheshin më vonë ndërsa Ministria e Mbrojtjes kishte kërkuar gati 48.85 miliardë dollarë. Pas luftës, buxheti u rishikua dhe 10.8 miliardë dollarë të tjerë u ndanë për nevojat e luftës, së bashku me një rezervë prej 2.3 miliardë dollarësh që ende pret një vendim, sipas raportit.