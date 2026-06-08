Izraeli mbyll përkohësisht hapësirën ajrore pas interceptimit të një rakete nga Jemeni

Tarek Chouiref
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Izraeli mbylli sot përkohësisht hapësirën ajrore pasi interceptoi një raketë të lëshuar nga Jemeni, sipas "Channel 12", transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite tha se interceptoi raketën pasi sirenat u dëgjuan në zonën më të madhe të Tel Avivit si dhe në pjesë të Izraelit qendror dhe jugor.
Komanda e Frontit të Brendshëm Izraelit kishte lëshuar më herët paralajmërime pas zbulimit të lëshimit të raketës.
"Channel 12" më vonë raportoi se autoritetet izraelite vendosën të mbyllnin përkohësisht hapësirën ajrore të vendit pas incidentit.
Zhvillimet erdhën mes tensioneve të rritura rajonale pasi Irani lëshoi disa breshëri raketash drejt veriut të Izraelit të dielën vonë pas një sulmi ajror izraelit në periferitë jugore të Bejrutit.
Izraeli më vonë nisi sulmet në Iranin perëndimor dhe qendror, me shpërthime të raportuara në disa qytete iraniane, përfshirë Teheranin, Isfahanin dhe Tabrizin.