Izraeli do të shtyjë tërheqjen nga dy zona pilot në Libanin jugor

Zein Khalil
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Izraeli ka vendosur të shtyjë tërheqjen e tij nga dy zonat pilot në Libanin jugor, duke përmendur një nevojë të supozuar për të "pritur derisa të krijohet një mekanizëm i përbashkët monitorimi me Bejrutin", transmeton Anadolu.
"Gjatë diskutimeve brenda ushtrisë izraelite në lidhje me planin, për të cilin Libani dhe Izraeli ranë dakord gjatë bisedimeve të fundjavës, u arrit në përfundimin se afati kohor i zbatimit do të vonohej përtej vlerësimit fillestar," transmetuesi publik izraelit KAN citoi burime të paidentifikuara.
“Tërheqja e forcave izraelite nga dy zonat libaneze Zawtar dhe Frun (në jug) do të vonohet”, shtuan burimet.
Ata pretenduan se vonesa është për shkak të pritjes për një marrëveshje mbi një mekanizëm të përbashkët monitorimi midis ushtrive libaneze dhe izraelite për të zbatuar marrëveshjen e armëpushimit të përshkruar në aneksin e sigurisë sekrete të marrëveshjes midis dy palëve.
“SHBA-ja pritet të miratojë individët që do të marrin pjesë në këtë mekanizëm për të siguruar që Hezbollahu të mos ketë akses në informacionin e ndjeshëm që shkëmbehet”, tha një burim i informuar për KAN.
"Aktualisht nuk ka orare," citoi gazeta burime sigurie.
Të premten, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një marrëveshje kornizë të sponsorizuar nga SHBA-ja, që synon të lehtësojë një tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez dhe reduktimin e armiqësive përgjatë kufirit.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer një ofensivë ushtarake në Liban që ka vrarë më shumë se 4240 njerëz, ka plagosur mbi 12.190 dhe ka zhvendosur mbi 1 milion njerëz, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë.